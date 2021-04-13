Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.744-2,92BIST SINAİ2.532-1,52BIST GIDA, İÇECEK1.986-3,28BIST TEKSTIL, DERİ1.063-2,57BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.744
|-2,92
|BIST SINAİ
|2.532
|-1,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.986
|-3,28
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.063
|-2,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.680
|-2,89
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.981
|-2,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.760
|-1,78
|BIST METAL ANA
|4.839
|0,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.757
|-2,03
|BIST MADENCİLİK
|1.532
|0,32
|BIST HİZMETLER
|1.134
|-1,46
|BIST ELEKTRİK
|90
|-2,33
|BIST ULAŞTIRMA
|1.633
|-2,22
|BIST TURİZM
|322
|-4,15
|BIST TİCARET
|3.366
|-0,36
|BIST İLETİŞİM
|361
|-1,30
|BIST SPOR
|1.256
|6,11
|BIST İNŞAAT
|1.508
|-7,63
|BIST MALİ
|1.280
|-1,65
|BIST BANKA
|1.055
|-0,79
|BIST SİGORTA
|5.417
|-2,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.242
|-6,49
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.196
|-1,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|582
|-2,35
|BIST TEKNOLOJİ
|1.897
|-1,44
|BIST BİLİŞİM
|941
|-1,73
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.070
|-3,70
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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