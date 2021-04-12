Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.954-0,95BIST SINAİ2.601-0,71BIST GIDA, İÇECEK2.0691,18BIST TEKSTIL, DERİ1.099-1,00BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.954
|-0,95
|BIST SINAİ
|2.601
|-0,71
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.069
|1,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.099
|-1,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.758
|-2,11
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.062
|-0,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.823
|-1,86
|BIST METAL ANA
|4.830
|0,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.895
|-1,68
|BIST MADENCİLİK
|1.567
|-0,77
|BIST HİZMETLER
|1.166
|0,26
|BIST ELEKTRİK
|94
|-1,05
|BIST ULAŞTIRMA
|1.657
|-1,34
|BIST TURİZM
|347
|-3,30
|BIST TİCARET
|3.416
|1,34
|BIST İLETİŞİM
|376
|0,07
|BIST SPOR
|1.198
|-0,15
|BIST İNŞAAT
|1.642
|1,05
|BIST MALİ
|1.312
|-0,76
|BIST BANKA
|1.071
|-0,30
|BIST SİGORTA
|5.617
|-0,72
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.353
|-0,61
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.227
|-0,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|602
|-1,63
|BIST TEKNOLOJİ
|1.940
|-1,06
|BIST BİLİŞİM
|976
|-1,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.124
|-3,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500