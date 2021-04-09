Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0490,30BIST SINAİ2.644-0,11BIST GIDA, İÇECEK2.043-0,42BIST TEKSTIL, DERİ1.121-1,26BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.0490,30
BIST SINAİ2.644-0,11
BIST GIDA, İÇECEK2.043-0,42
BIST TEKSTIL, DERİ1.121-1,26
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.824-0,79
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.105-0,57
BIST TAŞ, TOPRAK1.894-0,35
BIST METAL ANA4.8421,65
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.015-0,88
BIST MADENCİLİK1.596-0,84
BIST HİZMETLER1.178-0,81
BIST ELEKTRİK97-2,15
BIST ULAŞTIRMA1.733-0,98
BIST TURİZM369-1,44
BIST TİCARET3.405-0,59
BIST İLETİŞİM379-0,76
BIST SPOR1.190-0,04
BIST İNŞAAT1.641-0,42
BIST MALİ1.340-0,74
BIST BANKA1.084-0,65
BIST SİGORTA5.719-3,29
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.381-1,23
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.252-0,71
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.626-0,62
BIST TEKNOLOJİ1.994-0,37
BIST BİLİŞİM1.007-0,36
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.175-0,97
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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