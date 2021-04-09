Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0490,30BIST SINAİ2.644-0,11BIST GIDA, İÇECEK2.043-0,42BIST TEKSTIL, DERİ1.121-1,26BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.049
|0,30
|BIST SINAİ
|2.644
|-0,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.043
|-0,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.121
|-1,26
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.824
|-0,79
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.105
|-0,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.894
|-0,35
|BIST METAL ANA
|4.842
|1,65
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.015
|-0,88
|BIST MADENCİLİK
|1.596
|-0,84
|BIST HİZMETLER
|1.178
|-0,81
|BIST ELEKTRİK
|97
|-2,15
|BIST ULAŞTIRMA
|1.733
|-0,98
|BIST TURİZM
|369
|-1,44
|BIST TİCARET
|3.405
|-0,59
|BIST İLETİŞİM
|379
|-0,76
|BIST SPOR
|1.190
|-0,04
|BIST İNŞAAT
|1.641
|-0,42
|BIST MALİ
|1.340
|-0,74
|BIST BANKA
|1.084
|-0,65
|BIST SİGORTA
|5.719
|-3,29
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.381
|-1,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.252
|-0,71
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|626
|-0,62
|BIST TEKNOLOJİ
|1.994
|-0,37
|BIST BİLİŞİM
|1.007
|-0,36
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.175
|-0,97
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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