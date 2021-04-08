Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0250,67BIST SINAİ2.6490,23BIST GIDA, İÇECEK2.0321,11BIST TEKSTIL, DERİ1.1400,40BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.025
|0,67
|BIST SINAİ
|2.649
|0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.032
|1,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.140
|0,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.852
|0,20
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.120
|-0,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.916
|-0,43
|BIST METAL ANA
|4.735
|0,95
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.079
|-0,04
|BIST MADENCİLİK
|1.626
|0,02
|BIST HİZMETLER
|1.188
|0,44
|BIST ELEKTRİK
|99
|0,46
|BIST ULAŞTIRMA
|1.776
|-0,69
|BIST TURİZM
|381
|-0,23
|BIST TİCARET
|3.416
|0,94
|BIST İLETİŞİM
|379
|0,30
|BIST SPOR
|1.196
|0,97
|BIST İNŞAAT
|1.654
|0,73
|BIST MALİ
|1.356
|0,10
|BIST BANKA
|1.098
|-0,45
|BIST SİGORTA
|5.943
|0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.436
|4,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.265
|0,44
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|632
|-0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|2.041
|0,82
|BIST BİLİŞİM
|1.042
|2,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.187
|0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500