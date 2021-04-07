Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.045-0,69BIST SINAİ2.629-1,04BIST GIDA, İÇECEK1.996-0,93BIST TEKSTIL, DERİ1.129-1,25BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.045
|-0,69
|BIST SINAİ
|2.629
|-1,04
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.996
|-0,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.129
|-1,25
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.838
|-0,90
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.125
|-1,76
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.908
|-0,48
|BIST METAL ANA
|4.647
|-0,36
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.058
|-1,18
|BIST MADENCİLİK
|1.637
|-0,80
|BIST HİZMETLER
|1.178
|-0,77
|BIST ELEKTRİK
|98
|0,16
|BIST ULAŞTIRMA
|1.799
|1,05
|BIST TURİZM
|380
|-0,88
|BIST TİCARET
|3.359
|-0,68
|BIST İLETİŞİM
|376
|-2,77
|BIST SPOR
|1.179
|-0,04
|BIST İNŞAAT
|1.630
|-0,60
|BIST MALİ
|1.339
|-1,14
|BIST BANKA
|1.080
|-1,19
|BIST SİGORTA
|5.867
|-0,20
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.349
|-5,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.252
|-1,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|626
|-0,59
|BIST TEKNOLOJİ
|2.024
|0,20
|BIST BİLİŞİM
|1.031
|0,97
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.189
|0,26
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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