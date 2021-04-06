Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0930,48BIST SINAİ2.685-0,23BIST GIDA, İÇECEK2.037-0,85BIST TEKSTIL, DERİ1.1691,81BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.093
|0,48
|BIST SINAİ
|2.685
|-0,23
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.037
|-0,85
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.169
|1,81
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.885
|-0,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.190
|-0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.935
|-0,34
|BIST METAL ANA
|4.646
|0,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.180
|-0,13
|BIST MADENCİLİK
|1.686
|-0,76
|BIST HİZMETLER
|1.189
|-0,55
|BIST ELEKTRİK
|99
|0,30
|BIST ULAŞTIRMA
|1.822
|0,85
|BIST TURİZM
|387
|-1,24
|BIST TİCARET
|3.426
|-0,99
|BIST İLETİŞİM
|374
|-1,05
|BIST SPOR
|1.145
|1,43
|BIST İNŞAAT
|1.651
|-0,54
|BIST MALİ
|1.369
|-0,76
|BIST BANKA
|1.106
|-0,57
|BIST SİGORTA
|5.851
|-1,47
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.465
|-2,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.282
|-0,66
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|637
|-0,94
|BIST TEKNOLOJİ
|2.027
|-0,72
|BIST BİLİŞİM
|1.020
|0,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.192
|1,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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