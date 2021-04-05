Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.112-1,20BIST SINAİ2.6810,79BIST GIDA, İÇECEK2.0440,61BIST TEKSTIL, DERİ1.1350,68BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.112
|-1,20
|BIST SINAİ
|2.681
|0,79
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.044
|0,61
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.135
|0,68
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.881
|-0,39
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.191
|0,65
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.949
|0,23
|BIST METAL ANA
|4.594
|1,26
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.199
|0,81
|BIST MADENCİLİK
|1.697
|1,05
|BIST HİZMETLER
|1.195
|0,14
|BIST ELEKTRİK
|98
|2,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.791
|0,40
|BIST TURİZM
|393
|-0,73
|BIST TİCARET
|3.472
|-0,10
|BIST İLETİŞİM
|376
|-0,20
|BIST SPOR
|1.148
|-0,21
|BIST İNŞAAT
|1.655
|-0,16
|BIST MALİ
|1.373
|-0,52
|BIST BANKA
|1.106
|-1,03
|BIST SİGORTA
|5.903
|0,97
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.514
|1,90
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.289
|-0,31
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|631
|-0,65
|BIST TEKNOLOJİ
|2.026
|2,66
|BIST BİLİŞİM
|1.007
|2,99
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.182
|-1,88
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500