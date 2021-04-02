Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2070,66BIST SINAİ2.6700,57BIST GIDA, İÇECEK2.0380,99BIST TEKSTIL, DERİ1.1380,22BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.207
|0,66
|BIST SINAİ
|2.670
|0,57
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.038
|0,99
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.138
|0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.891
|0,54
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.181
|0,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.949
|0,88
|BIST METAL ANA
|4.558
|-0,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.203
|1,22
|BIST MADENCİLİK
|1.640
|1,76
|BIST HİZMETLER
|1.203
|1,07
|BIST ELEKTRİK
|97
|0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|1.815
|1,24
|BIST TURİZM
|395
|0,82
|BIST TİCARET
|3.492
|1,66
|BIST İLETİŞİM
|379
|-0,32
|BIST SPOR
|1.188
|4,17
|BIST İNŞAAT
|1.664
|-0,02
|BIST MALİ
|1.389
|0,70
|BIST BANKA
|1.132
|0,97
|BIST SİGORTA
|5.919
|2,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.520
|5,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.295
|0,45
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|639
|-0,14
|BIST TEKNOLOJİ
|1.956
|0,62
|BIST BİLİŞİM
|964
|1,38
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.211
|-0,44
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500