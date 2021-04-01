Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1424,05BIST SINAİ2.6441,87BIST GIDA, İÇECEK1.9971,43BIST TEKSTIL, DERİ1.1171,46BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.142
|4,05
|BIST SINAİ
|2.644
|1,87
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.997
|1,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.117
|1,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.873
|1,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.169
|2,68
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.933
|2,05
|BIST METAL ANA
|4.586
|1,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.125
|2,21
|BIST MADENCİLİK
|1.589
|0,90
|BIST HİZMETLER
|1.182
|1,35
|BIST ELEKTRİK
|95
|1,38
|BIST ULAŞTIRMA
|1.767
|0,95
|BIST TURİZM
|388
|1,24
|BIST TİCARET
|3.438
|1,16
|BIST İLETİŞİM
|376
|0,65
|BIST SPOR
|1.099
|4,98
|BIST İNŞAAT
|1.657
|2,44
|BIST MALİ
|1.362
|1,74
|BIST BANKA
|1.099
|2,17
|BIST SİGORTA
|5.756
|1,42
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.432
|5,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.277
|1,73
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|635
|0,13
|BIST TEKNOLOJİ
|1.923
|1,73
|BIST BİLİŞİM
|947
|1,79
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.208
|1,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
Kullanıcı Adı
500