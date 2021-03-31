Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim (%)BIST KOBİ SANAYİ4.9442,05BIST SINAİ2.6030,72BIST GIDA, İÇECEK1.993-0,93BIST TEKSTIL, DERİ1.1010,72BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim (%)
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.944
|2,05
|BIST SINAİ
|2.603
|0,72
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.993
|-0,93
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.101
|0,72
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.847
|1,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.123
|1,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.901
|0,61
|BIST METAL ANA
|4.476
|0,76
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.110
|0,90
|BIST MADENCİLİK
|1.553
|1,00
|BIST HİZMETLER
|1.164
|-0,40
|BIST ELEKTRİK
|94
|1,74
|BIST ULAŞTIRMA
|1.743
|-0,32
|BIST TURİZM
|384
|-0,04
|BIST TİCARET
|3.406
|-0,65
|BIST İLETİŞİM
|370
|-0,60
|BIST SPOR
|1.007
|-1,21
|BIST İNŞAAT
|1.638
|-1,39
|BIST MALİ
|1.339
|-0,17
|BIST BANKA
|1.080
|-0,22
|BIST SİGORTA
|5.708
|-0,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.320
|-4,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.256
|0,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|633
|-0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|1.906
|1,46
|BIST BİLİŞİM
|942
|3,09
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.201
|1,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Belgin Yakışan Mutlu
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