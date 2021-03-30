Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.8770,84BIST SINAİ2.549-0,52BIST GIDA, İÇECEK2.021-0,05BIST TEKSTIL, DERİ1.085-0,97BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.877
|0,84
|BIST SINAİ
|2.549
|-0,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.021
|-0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.085
|-0,97
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.803
|-1,19
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.085
|-0,66
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.875
|-2,97
|BIST METAL ANA
|4.309
|-1,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.989
|1,52
|BIST MADENCİLİK
|1.540
|-2,07
|BIST HİZMETLER
|1.163
|-0,27
|BIST ELEKTRİK
|92
|-0,99
|BIST ULAŞTIRMA
|1.730
|-0,07
|BIST TURİZM
|377
|-2,08
|BIST TİCARET
|3.428
|0,25
|BIST İLETİŞİM
|365
|-0,62
|BIST SPOR
|1.040
|4,29
|BIST İNŞAAT
|1.681
|-1,88
|BIST MALİ
|1.342
|-1,07
|BIST BANKA
|1.085
|-0,71
|BIST SİGORTA
|5.751
|-3,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.405
|-4,58
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.250
|-0,38
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|634
|-3,44
|BIST TEKNOLOJİ
|1.874
|-1,09
|BIST BİLİŞİM
|912
|-1,32
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.181
|-0,79
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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