Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.8541,75BIST SINAİ2.5671,52BIST GIDA, İÇECEK2.0160,46BIST TEKSTIL, DERİ1.0951,10BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.854
|1,75
|BIST SINAİ
|2.567
|1,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.016
|0,46
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.095
|1,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.833
|0,98
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.107
|0,90
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.952
|4,69
|BIST METAL ANA
|4.359
|4,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.963
|-0,33
|BIST MADENCİLİK
|1.539
|0,01
|BIST HİZMETLER
|1.163
|-0,03
|BIST ELEKTRİK
|92
|1,25
|BIST ULAŞTIRMA
|1.733
|-1,32
|BIST TURİZM
|388
|-0,21
|BIST TİCARET
|3.413
|-0,89
|BIST İLETİŞİM
|370
|0,12
|BIST SPOR
|982
|1,67
|BIST İNŞAAT
|1.653
|3,72
|BIST MALİ
|1.363
|0,78
|BIST BANKA
|1.097
|0,59
|BIST SİGORTA
|6.009
|-0,93
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.510
|-0,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.263
|0,30
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|657
|3,75
|BIST TEKNOLOJİ
|1.894
|0,96
|BIST BİLİŞİM
|925
|0,31
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.189
|-0,14
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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