Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.772-0,01BIST SINAİ2.538-0,77BIST GIDA, İÇECEK2.025-0,72BIST TEKSTIL, DERİ1.086-0,42BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.772
|-0,01
|BIST SINAİ
|2.538
|-0,77
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.025
|-0,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.086
|-0,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.817
|-0,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.101
|-0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.865
|-0,99
|BIST METAL ANA
|4.136
|-0,62
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.025
|-1,29
|BIST MADENCİLİK
|1.548
|-2,12
|BIST HİZMETLER
|1.151
|-0,87
|BIST ELEKTRİK
|91
|-2,16
|BIST ULAŞTIRMA
|1.752
|0,18
|BIST TURİZM
|379
|-0,68
|BIST TİCARET
|3.362
|-1,43
|BIST İLETİŞİM
|370
|-1,17
|BIST SPOR
|957
|6,19
|BIST İNŞAAT
|1.581
|-1,77
|BIST MALİ
|1.361
|-0,11
|BIST BANKA
|1.103
|-0,18
|BIST SİGORTA
|6.047
|0,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.534
|1,47
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.265
|-0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|637
|-0,28
|BIST TEKNOLOJİ
|1.901
|-0,70
|BIST BİLİŞİM
|933
|-1,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.184
|-1,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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