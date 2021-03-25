Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
Anadolu Ajansı / Bahar Kara - Haberler | Ekonomi
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.7980,61BIST SINAİ2.6030,20BIST GIDA, İÇECEK2.0750,65BIST TEKSTIL, DERİ1.093-0,13BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.798
|0,61
|BIST SINAİ
|2.603
|0,20
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.075
|0,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.093
|-0,13
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.866
|0,61
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.126
|0,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.917
|-0,63
|BIST METAL ANA
|4.288
|-0,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.151
|-0,30
|BIST MADENCİLİK
|1.586
|2,22
|BIST HİZMETLER
|1.175
|0,91
|BIST ELEKTRİK
|94
|3,28
|BIST ULAŞTIRMA
|1.792
|0,21
|BIST TURİZM
|385
|-0,79
|BIST TİCARET
|3.429
|1,21
|BIST İLETİŞİM
|380
|0,38
|BIST SPOR
|897
|0,95
|BIST İNŞAAT
|1.628
|-0,27
|BIST MALİ
|1.378
|-0,21
|BIST BANKA
|1.118
|-0,97
|BIST SİGORTA
|6.137
|-0,97
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.540
|0,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.277
|0,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|646
|-0,20
|BIST TEKNOLOJİ
|1.950
|0,95
|BIST BİLİŞİM
|961
|1,18
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.212
|0,71
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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