Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
24.03.2021 13:49 | Son Güncelleme: 24.03.2021 14:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.6953,77BIST SINAİ2.5501,19BIST GIDA, İÇECEK2.0283,39BIST TEKSTIL, DERİ1.0743,35BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.695
|3,77
|BIST SINAİ
|2.550
|1,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.028
|3,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.074
|3,35
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.834
|4,65
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.077
|4,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.888
|3,30
|BIST METAL ANA
|4.163
|-5,80
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.114
|2,54
|BIST MADENCİLİK
|1.546
|2,19
|BIST HİZMETLER
|1.158
|2,60
|BIST ELEKTRİK
|89
|2,68
|BIST ULAŞTIRMA
|1.745
|3,25
|BIST TURİZM
|378
|2,54
|BIST TİCARET
|3.393
|2,77
|BIST İLETİŞİM
|378
|1,89
|BIST SPOR
|899
|0,05
|BIST İNŞAAT
|1.631
|2,77
|BIST MALİ
|1.378
|2,98
|BIST BANKA
|1.136
|2,87
|BIST SİGORTA
|6.127
|3,78
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.566
|3,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.268
|2,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|639
|3,36
|BIST TEKNOLOJİ
|1.911
|1,99
|BIST BİLİŞİM
|933
|2,81
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.191
|3,69
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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