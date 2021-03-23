Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
23.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 23.03.2021 13:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.446-0,26BIST SINAİ2.4840,75BIST GIDA, İÇECEK1.9441,01BIST TEKSTIL, DERİ1.025-1,42BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.446
|-0,26
|BIST SINAİ
|2.484
|0,75
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.944
|1,01
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.025
|-1,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.731
|-0,30
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.977
|1,05
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.806
|0,36
|BIST METAL ANA
|4.297
|-0,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.965
|1,31
|BIST MADENCİLİK
|1.493
|1,62
|BIST HİZMETLER
|1.107
|-0,29
|BIST ELEKTRİK
|87
|-0,53
|BIST ULAŞTIRMA
|1.701
|-0,58
|BIST TURİZM
|363
|-0,17
|BIST TİCARET
|3.249
|0,99
|BIST İLETİŞİM
|352
|-2,09
|BIST SPOR
|893
|-4,64
|BIST İNŞAAT
|1.548
|3,09
|BIST MALİ
|1.346
|-2,81
|BIST BANKA
|1.134
|-5,97
|BIST SİGORTA
|5.844
|-0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.473
|0,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.226
|-1,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|618
|-0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|1.858
|0,65
|BIST BİLİŞİM
|894
|-0,62
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.137
|2,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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