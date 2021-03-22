Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
22.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 22.03.2021 13:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.548-7,95BIST SINAİ2.512-7,97BIST GIDA, İÇECEK1.940-8,50BIST TEKSTIL, DERİ1.054-8,22BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.548
|-7,95
|BIST SINAİ
|2.512
|-7,97
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.940
|-8,50
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.054
|-8,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.765
|-8,42
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.998
|-7,55
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.826
|-8,37
|BIST METAL ANA
|4.324
|-9,42
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.034
|-6,90
|BIST MADENCİLİK
|1.529
|-6,32
|BIST HİZMETLER
|1.119
|-8,79
|BIST ELEKTRİK
|89
|-8,55
|BIST ULAŞTIRMA
|1.729
|-8,50
|BIST TURİZM
|366
|-8,23
|BIST TİCARET
|3.242
|-9,29
|BIST İLETİŞİM
|360
|-9,84
|BIST SPOR
|947
|-6,71
|BIST İNŞAAT
|1.537
|-4,34
|BIST MALİ
|1.394
|-9,21
|BIST BANKA
|1.211
|-9,56
|BIST SİGORTA
|5.874
|-8,52
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.472
|-9,67
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.250
|-9,27
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|630
|-7,97
|BIST TEKNOLOJİ
|1.902
|-7,23
|BIST BİLİŞİM
|915
|-8,43
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.138
|-7,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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