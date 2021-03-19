Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
19.03.2021 13:17 | Son Güncelleme: 19.03.2021 13:21
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.974-0,68BIST SINAİ2.742-0,18BIST GIDA, İÇECEK2.139-0,32BIST TEKSTIL, DERİ1.1480,10BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.974
|-0,68
|BIST SINAİ
|2.742
|-0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.139
|-0,32
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.148
|0,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.940
|-0,68
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.152
|-0,76
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.010
|-0,89
|BIST METAL ANA
|4.901
|-0,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.278
|0,88
|BIST MADENCİLİK
|1.658
|-0,42
|BIST HİZMETLER
|1.247
|0,44
|BIST ELEKTRİK
|98
|-0,68
|BIST ULAŞTIRMA
|1.926
|-0,12
|BIST TURİZM
|405
|0,46
|BIST TİCARET
|3.615
|1,26
|BIST İLETİŞİM
|410
|0,06
|BIST SPOR
|1.021
|2,37
|BIST İNŞAAT
|1.628
|0,21
|BIST MALİ
|1.563
|-0,76
|BIST BANKA
|1.360
|-1,12
|BIST SİGORTA
|6.559
|-0,52
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.664
|1,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.405
|-0,69
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|694
|-0,18
|BIST TEKNOLOJİ
|2.078
|-0,62
|BIST BİLİŞİM
|1.002
|-0,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.252
|-0,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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