Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
18.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:56
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.072-0,31BIST SINAİ2.772-0,57BIST GIDA, İÇECEK2.1580,18BIST TEKSTIL, DERİ1.1611,07BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.072
|-0,31
|BIST SINAİ
|2.772
|-0,57
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.158
|0,18
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.161
|1,07
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.976
|-0,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.193
|-0,06
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.048
|0,63
|BIST METAL ANA
|4.938
|-0,20
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.297
|-2,61
|BIST MADENCİLİK
|1.679
|0,70
|BIST HİZMETLER
|1.251
|0,32
|BIST ELEKTRİK
|98
|0,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.968
|-0,82
|BIST TURİZM
|407
|0,22
|BIST TİCARET
|3.590
|0,93
|BIST İLETİŞİM
|416
|0,39
|BIST SPOR
|995
|-1,51
|BIST İNŞAAT
|1.640
|-0,41
|BIST MALİ
|1.575
|0,35
|BIST BANKA
|1.370
|1,77
|BIST SİGORTA
|6.619
|-1,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.660
|-1,30
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.415
|-0,64
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|700
|0,44
|BIST TEKNOLOJİ
|2.117
|0,45
|BIST BİLİŞİM
|1.019
|0,61
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.260
|2,91
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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