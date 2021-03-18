Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
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Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

18.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 18.03.2021 13:56
Günün ilk yarısında endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.072-0,31BIST SINAİ2.772-0,57BIST GIDA, İÇECEK2.1580,18BIST TEKSTIL, DERİ1.1611,07BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.072-0,31
BIST SINAİ2.772-0,57
BIST GIDA, İÇECEK2.1580,18
BIST TEKSTIL, DERİ1.1611,07
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.976-0,05
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.193-0,06
BIST TAŞ, TOPRAK2.0480,63
BIST METAL ANA4.938-0,20
BIST METAL EŞYA, MAKİNA4.297-2,61
BIST MADENCİLİK1.6790,70
BIST HİZMETLER1.2510,32
BIST ELEKTRİK980,39
BIST ULAŞTIRMA1.968-0,82
BIST TURİZM4070,22
BIST TİCARET3.5900,93
BIST İLETİŞİM4160,39
BIST SPOR995-1,51
BIST İNŞAAT1.640-0,41
BIST MALİ1.5750,35
BIST BANKA1.3701,77
BIST SİGORTA6.619-1,67
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.660-1,30
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.415-0,64
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7000,44
BIST TEKNOLOJİ2.1170,45
BIST BİLİŞİM1.0190,61
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.2602,91
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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