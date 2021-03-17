Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
17.03.2021 13:25 | Son Güncelleme: 17.03.2021 13:28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1770,98BIST SINAİ2.8281,25BIST GIDA, İÇECEK2.1810,67BIST TEKSTIL, DERİ1.1761,97BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.177
|0,98
|BIST SINAİ
|2.828
|1,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.181
|0,67
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.176
|1,97
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.020
|-0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.229
|0,42
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.085
|0,03
|BIST METAL ANA
|4.974
|0,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.488
|4,29
|BIST MADENCİLİK
|1.697
|-0,81
|BIST HİZMETLER
|1.261
|0,10
|BIST ELEKTRİK
|99
|0,29
|BIST ULAŞTIRMA
|2.016
|0,44
|BIST TURİZM
|410
|0,33
|BIST TİCARET
|3.586
|-0,03
|BIST İLETİŞİM
|419
|-0,34
|BIST SPOR
|1.002
|2,80
|BIST İNŞAAT
|1.679
|0,59
|BIST MALİ
|1.598
|0,89
|BIST BANKA
|1.368
|0,35
|BIST SİGORTA
|6.743
|0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.716
|2,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.450
|1,52
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|712
|0,20
|BIST TEKNOLOJİ
|2.136
|-0,45
|BIST BİLİŞİM
|1.030
|-0,84
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.251
|0,33
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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