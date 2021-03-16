Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
16.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 16.03.2021 14:25
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1520,42BIST SINAİ2.7800,67BIST GIDA, İÇECEK2.159-0,67BIST TEKSTIL, DERİ1.1551,79BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.152
|0,42
|BIST SINAİ
|2.780
|0,67
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.159
|-0,67
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.155
|1,79
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.025
|0,79
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.236
|0,07
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.090
|1,00
|BIST METAL ANA
|4.961
|0,70
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.185
|1,17
|BIST MADENCİLİK
|1.734
|3,19
|BIST HİZMETLER
|1.252
|0,33
|BIST ELEKTRİK
|100
|1,35
|BIST ULAŞTIRMA
|2.003
|0,02
|BIST TURİZM
|406
|1,45
|BIST TİCARET
|3.545
|0,30
|BIST İLETİŞİM
|417
|0,06
|BIST SPOR
|960
|-0,37
|BIST İNŞAAT
|1.668
|-0,44
|BIST MALİ
|1.582
|0,44
|BIST BANKA
|1.366
|1,11
|BIST SİGORTA
|6.711
|-0,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.665
|3,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.423
|-0,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|712
|0,48
|BIST TEKNOLOJİ
|2.163
|1,05
|BIST BİLİŞİM
|1.055
|2,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.256
|-0,57
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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