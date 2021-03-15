Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
15.03.2021 13:21 | Son Güncelleme: 15.03.2021 13:24
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1580,22BIST SINAİ2.7720,68BIST GIDA, İÇECEK2.1840,25BIST TEKSTIL, DERİ1.1440,94BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.158
|0,22
|BIST SINAİ
|2.772
|0,68
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.184
|0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.144
|0,94
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.008
|1,23
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.262
|0,68
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.084
|0,45
|BIST METAL ANA
|4.922
|0,04
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.120
|1,78
|BIST MADENCİLİK
|1.705
|-0,06
|BIST HİZMETLER
|1.251
|0,36
|BIST ELEKTRİK
|99
|1,08
|BIST ULAŞTIRMA
|2.014
|1,44
|BIST TURİZM
|408
|-0,23
|BIST TİCARET
|3.537
|0,11
|BIST İLETİŞİM
|417
|0,05
|BIST SPOR
|955
|-2,52
|BIST İNŞAAT
|1.685
|1,22
|BIST MALİ
|1.584
|0,01
|BIST BANKA
|1.363
|-0,73
|BIST SİGORTA
|6.813
|1,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.616
|3,50
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.429
|0,34
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|716
|0,13
|BIST TEKNOLOJİ
|2.148
|2,63
|BIST BİLİŞİM
|1.033
|3,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.282
|-0,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500