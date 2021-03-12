Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
12.03.2021 13:37 | Son Güncelleme: 12.03.2021 13:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1670,20BIST SINAİ2.7470,06BIST GIDA, İÇECEK2.164-0,11BIST TEKSTIL, DERİ1.133-1,57BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.167
|0,20
|BIST SINAİ
|2.747
|0,06
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.164
|-0,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.133
|-1,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.992
|1,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.255
|0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.093
|0,30
|BIST METAL ANA
|4.874
|0,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.029
|-0,01
|BIST MADENCİLİK
|1.708
|-0,77
|BIST HİZMETLER
|1.250
|0,17
|BIST ELEKTRİK
|97
|-0,32
|BIST ULAŞTIRMA
|2.009
|-0,51
|BIST TURİZM
|408
|1,85
|BIST TİCARET
|3.533
|0,70
|BIST İLETİŞİM
|419
|0,47
|BIST SPOR
|975
|-0,96
|BIST İNŞAAT
|1.688
|-0,22
|BIST MALİ
|1.585
|0,11
|BIST BANKA
|1.376
|0,41
|BIST SİGORTA
|6.613
|0,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.576
|3,95
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.422
|-0,35
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|716
|0,03
|BIST TEKNOLOJİ
|2.082
|0,29
|BIST BİLİŞİM
|982
|0,48
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.292
|0,42
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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