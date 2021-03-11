Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
11.03.2021 13:27 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.204-0,23BIST SINAİ2.7840,65BIST GIDA, İÇECEK2.1740,22BIST TEKSTIL, DERİ1.1613,06BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.204
|-0,23
|BIST SINAİ
|2.784
|0,65
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.174
|0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.161
|3,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.007
|-0,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.298
|1,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.113
|-0,37
|BIST METAL ANA
|4.912
|-0,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.077
|1,19
|BIST MADENCİLİK
|1.771
|0,92
|BIST HİZMETLER
|1.254
|0,98
|BIST ELEKTRİK
|99
|1,28
|BIST ULAŞTIRMA
|2.026
|0,10
|BIST TURİZM
|400
|-1,22
|BIST TİCARET
|3.517
|1,68
|BIST İLETİŞİM
|421
|0,33
|BIST SPOR
|981
|2,05
|BIST İNŞAAT
|1.688
|1,91
|BIST MALİ
|1.606
|0,36
|BIST BANKA
|1.394
|-0,04
|BIST SİGORTA
|6.613
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.520
|4,78
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.443
|0,52
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|731
|0,36
|BIST TEKNOLOJİ
|2.088
|0,20
|BIST BİLİŞİM
|978
|-0,22
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.299
|0,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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