Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
10.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 10.03.2021 13:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2060,60BIST SINAİ2.7651,59BIST GIDA, İÇECEK2.1841,55BIST TEKSTIL, DERİ1.1280,78BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.206
|0,60
|BIST SINAİ
|2.765
|1,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.184
|1,55
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.128
|0,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.011
|-0,25
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.278
|2,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.110
|1,01
|BIST METAL ANA
|4.919
|2,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.998
|0,80
|BIST MADENCİLİK
|1.773
|0,59
|BIST HİZMETLER
|1.240
|0,26
|BIST ELEKTRİK
|99
|0,31
|BIST ULAŞTIRMA
|2.024
|-0,21
|BIST TURİZM
|399
|-0,69
|BIST TİCARET
|3.448
|0,73
|BIST İLETİŞİM
|415
|0,10
|BIST SPOR
|965
|0,03
|BIST İNŞAAT
|1.670
|-0,96
|BIST MALİ
|1.596
|0,39
|BIST BANKA
|1.384
|0,47
|BIST SİGORTA
|6.601
|0,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.404
|-2,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.432
|0,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|736
|0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|2.089
|1,27
|BIST BİLİŞİM
|983
|2,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.311
|1,90
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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