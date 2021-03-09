Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
09.03.2021 13:47 | Son Güncelleme: 09.03.2021 13:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1920,69BIST SINAİ2.7080,56BIST GIDA, İÇECEK2.1320,91BIST TEKSTIL, DERİ1.108-0,96BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.192
|0,69
|BIST SINAİ
|2.708
|0,56
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.132
|0,91
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.108
|-0,96
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.993
|0,04
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.207
|1,09
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.085
|0,24
|BIST METAL ANA
|4.762
|1,03
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.975
|-0,15
|BIST MADENCİLİK
|1.781
|-0,33
|BIST HİZMETLER
|1.240
|1,84
|BIST ELEKTRİK
|98
|0,53
|BIST ULAŞTIRMA
|2.031
|2,58
|BIST TURİZM
|406
|0,23
|BIST TİCARET
|3.455
|2,87
|BIST İLETİŞİM
|414
|0,62
|BIST SPOR
|961
|-1,52
|BIST İNŞAAT
|1.675
|4,05
|BIST MALİ
|1.597
|1,34
|BIST BANKA
|1.393
|1,56
|BIST SİGORTA
|6.605
|0,74
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.474
|-1,24
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.427
|1,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|730
|2,38
|BIST TEKNOLOJİ
|2.076
|0,55
|BIST BİLİŞİM
|974
|0,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.291
|1,72
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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