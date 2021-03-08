Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
08.03.2021 13:31 | Son Güncelleme: 08.03.2021 13:35
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1710,95BIST SINAİ2.7101,12BIST GIDA, İÇECEK2.1230,37BIST TEKSTIL, DERİ1.1261,22BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.171
|0,95
|BIST SINAİ
|2.710
|1,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.123
|0,37
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.126
|1,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.004
|0,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.199
|1,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.088
|0,63
|BIST METAL ANA
|4.726
|1,75
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.026
|0,68
|BIST MADENCİLİK
|1.785
|1,80
|BIST HİZMETLER
|1.223
|-0,08
|BIST ELEKTRİK
|98
|-0,08
|BIST ULAŞTIRMA
|1.990
|0,20
|BIST TURİZM
|411
|0,35
|BIST TİCARET
|3.391
|-0,46
|BIST İLETİŞİM
|410
|0,10
|BIST SPOR
|970
|2,37
|BIST İNŞAAT
|1.615
|-2,10
|BIST MALİ
|1.593
|-0,57
|BIST BANKA
|1.391
|-1,19
|BIST SİGORTA
|6.580
|-0,91
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.542
|-0,77
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.423
|-0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|719
|0,37
|BIST TEKNOLOJİ
|2.077
|0,04
|BIST BİLİŞİM
|975
|0,35
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.280
|1,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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