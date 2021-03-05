Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
05.03.2021 13:39 | Son Güncelleme: 05.03.2021 13:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.063-0,46BIST SINAİ2.664-0,34BIST GIDA, İÇECEK2.106-0,59BIST TEKSTIL, DERİ1.110-0,89BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.063
|-0,46
|BIST SINAİ
|2.664
|-0,34
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.106
|-0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.110
|-0,89
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.996
|-0,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.168
|0,01
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.032
|-0,22
|BIST METAL ANA
|4.576
|-0,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.008
|0,32
|BIST MADENCİLİK
|1.735
|-0,49
|BIST HİZMETLER
|1.223
|0,77
|BIST ELEKTRİK
|98
|1,08
|BIST ULAŞTIRMA
|1.972
|-0,32
|BIST TURİZM
|409
|1,29
|BIST TİCARET
|3.412
|1,42
|BIST İLETİŞİM
|408
|0,46
|BIST SPOR
|955
|0,97
|BIST İNŞAAT
|1.650
|1,88
|BIST MALİ
|1.601
|-0,18
|BIST BANKA
|1.405
|-0,82
|BIST SİGORTA
|6.641
|-0,56
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.578
|2,39
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.427
|0,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|711
|-0,20
|BIST TEKNOLOJİ
|2.084
|0,28
|BIST BİLİŞİM
|969
|-0,81
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.266
|-0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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