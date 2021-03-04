Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
04.03.2021 13:35 | Son Güncelleme: 04.03.2021 13:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.054-0,48BIST SINAİ2.6610,10BIST GIDA, İÇECEK2.1000,54BIST TEKSTIL, DERİ1.113-1,50BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.054
|-0,48
|BIST SINAİ
|2.661
|0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.100
|0,54
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.113
|-1,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.015
|1,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.140
|-0,50
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.035
|-0,19
|BIST METAL ANA
|4.628
|1,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.996
|-0,77
|BIST MADENCİLİK
|1.744
|-0,17
|BIST HİZMETLER
|1.217
|0,18
|BIST ELEKTRİK
|97
|-0,24
|BIST ULAŞTIRMA
|2.035
|1,64
|BIST TURİZM
|405
|0,11
|BIST TİCARET
|3.363
|-0,32
|BIST İLETİŞİM
|406
|-1,04
|BIST SPOR
|948
|0,22
|BIST İNŞAAT
|1.619
|3,25
|BIST MALİ
|1.592
|0,00
|BIST BANKA
|1.394
|0,20
|BIST SİGORTA
|6.680
|0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.531
|3,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.420
|-0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|710
|-0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|2.085
|0,07
|BIST BİLİŞİM
|983
|0,41
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.265
|-0,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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