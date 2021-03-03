Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
03.03.2021 13:33 | Son Güncelleme: 03.03.2021 13:36
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0980,31BIST SINAİ2.6891,47BIST GIDA, İÇECEK2.1112,41BIST TEKSTIL, DERİ1.1421,24BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.098
|0,31
|BIST SINAİ
|2.689
|1,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.111
|2,41
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.142
|1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.991
|1,32
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.169
|0,91
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.074
|0,83
|BIST METAL ANA
|4.598
|3,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.068
|0,37
|BIST MADENCİLİK
|1.805
|0,61
|BIST HİZMETLER
|1.226
|0,93
|BIST ELEKTRİK
|99
|1,09
|BIST ULAŞTIRMA
|2.002
|0,36
|BIST TURİZM
|414
|1,08
|BIST TİCARET
|3.431
|0,75
|BIST İLETİŞİM
|411
|1,38
|BIST SPOR
|953
|-1,14
|BIST İNŞAAT
|1.569
|0,92
|BIST MALİ
|1.618
|1,61
|BIST BANKA
|1.426
|1,94
|BIST SİGORTA
|6.733
|1,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.515
|5,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.443
|1,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|717
|1,12
|BIST TEKNOLOJİ
|2.062
|0,87
|BIST BİLİŞİM
|950
|0,68
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.270
|2,96
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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