Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
01.03.2021 13:41 | Son Güncelleme: 01.03.2021 13:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0981,99BIST SINAİ2.6172,69BIST GIDA, İÇECEK2.0472,10BIST TEKSTIL, DERİ1.0781,93BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.098
|1,99
|BIST SINAİ
|2.617
|2,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.047
|2,10
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.078
|1,93
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.947
|4,74
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.139
|2,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.035
|3,10
|BIST METAL ANA
|4.380
|1,89
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.968
|4,37
|BIST MADENCİLİK
|1.817
|1,92
|BIST HİZMETLER
|1.188
|1,64
|BIST ELEKTRİK
|96
|2,67
|BIST ULAŞTIRMA
|1.895
|2,70
|BIST TURİZM
|394
|3,90
|BIST TİCARET
|3.334
|1,16
|BIST İLETİŞİM
|401
|0,52
|BIST SPOR
|943
|-0,10
|BIST İNŞAAT
|1.539
|3,40
|BIST MALİ
|1.562
|2,28
|BIST BANKA
|1.369
|0,96
|BIST SİGORTA
|6.605
|1,94
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.342
|3,08
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.397
|3,33
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|695
|2,55
|BIST TEKNOLOJİ
|2.020
|2,42
|BIST BİLİŞİM
|919
|3,91
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.233
|2,86
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500