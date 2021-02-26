Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
26.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 26.02.2021 13:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.943-1,95BIST SINAİ2.543-1,02BIST GIDA, İÇECEK1.996-0,65BIST TEKSTIL, DERİ1.053-1,63BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.943
|-1,95
|BIST SINAİ
|2.543
|-1,02
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.996
|-0,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.053
|-1,63
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.850
|-1,85
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.064
|-1,46
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.945
|-1,98
|BIST METAL ANA
|4.296
|-1,83
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.855
|0,35
|BIST MADENCİLİK
|1.777
|-0,06
|BIST HİZMETLER
|1.168
|-0,39
|BIST ELEKTRİK
|92
|-2,02
|BIST ULAŞTIRMA
|1.812
|-1,31
|BIST TURİZM
|367
|-0,64
|BIST TİCARET
|3.319
|0,58
|BIST İLETİŞİM
|399
|-0,82
|BIST SPOR
|942
|2,31
|BIST İNŞAAT
|1.505
|-1,23
|BIST MALİ
|1.531
|-1,56
|BIST BANKA
|1.356
|-1,76
|BIST SİGORTA
|6.469
|-0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.290
|-4,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.360
|-1,36
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|678
|-1,41
|BIST TEKNOLOJİ
|1.987
|-0,34
|BIST BİLİŞİM
|893
|-0,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.195
|-1,84
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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