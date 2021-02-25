Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
25.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 13:40
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1311,20BIST SINAİ2.6000,89BIST GIDA, İÇECEK2.032-0,11BIST TEKSTIL, DERİ1.088-1,30BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.131
|1,20
|BIST SINAİ
|2.600
|0,89
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.032
|-0,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.088
|-1,30
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.926
|-0,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.115
|2,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.024
|1,39
|BIST METAL ANA
|4.363
|1,70
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.911
|-0,30
|BIST MADENCİLİK
|1.852
|-0,12
|BIST HİZMETLER
|1.178
|0,93
|BIST ELEKTRİK
|96
|1,16
|BIST ULAŞTIRMA
|1.803
|2,22
|BIST TURİZM
|378
|1,08
|BIST TİCARET
|3.339
|0,34
|BIST İLETİŞİM
|401
|1,17
|BIST SPOR
|920
|-0,03
|BIST İNŞAAT
|1.529
|0,82
|BIST MALİ
|1.563
|0,87
|BIST BANKA
|1.376
|1,20
|BIST SİGORTA
|6.457
|0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.396
|-0,52
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.389
|0,48
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|702
|1,77
|BIST TEKNOLOJİ
|2.026
|-0,09
|BIST BİLİŞİM
|916
|0,34
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.240
|0,67
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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