Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
24.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 24.02.2021 13:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.180-0,34BIST SINAİ2.636-0,18BIST GIDA, İÇECEK2.080-0,88BIST TEKSTIL, DERİ1.129-0,40BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.180
|-0,34
|BIST SINAİ
|2.636
|-0,18
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.080
|-0,88
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.129
|-0,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.983
|0,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.127
|1,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.058
|1,04
|BIST METAL ANA
|4.355
|-0,07
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.018
|-2,09
|BIST MADENCİLİK
|1.887
|1,46
|BIST HİZMETLER
|1.193
|-0,10
|BIST ELEKTRİK
|99
|-0,32
|BIST ULAŞTIRMA
|1.811
|0,99
|BIST TURİZM
|376
|3,91
|BIST TİCARET
|3.386
|-0,62
|BIST İLETİŞİM
|407
|-0,16
|BIST SPOR
|934
|1,63
|BIST İNŞAAT
|1.546
|-0,44
|BIST MALİ
|1.585
|-0,27
|BIST BANKA
|1.391
|-0,70
|BIST SİGORTA
|6.577
|0,83
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.442
|0,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.414
|-0,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|706
|-0,17
|BIST TEKNOLOJİ
|2.065
|1,57
|BIST BİLİŞİM
|939
|0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.271
|-0,06
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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