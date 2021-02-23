Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
23.02.2021 13:45 | Son Güncelleme: 23.02.2021 13:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.241-2,22BIST SINAİ2.669-1,51BIST GIDA, İÇECEK2.116-1,27BIST TEKSTIL, DERİ1.144-2,73BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.241
|-2,22
|BIST SINAİ
|2.669
|-1,51
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.116
|-1,27
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.144
|-2,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.007
|-1,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.110
|-0,96
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.064
|-2,37
|BIST METAL ANA
|4.378
|-0,84
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.191
|-2,46
|BIST MADENCİLİK
|1.907
|-1,73
|BIST HİZMETLER
|1.197
|-1,66
|BIST ELEKTRİK
|100
|-2,72
|BIST ULAŞTIRMA
|1.725
|-0,05
|BIST TURİZM
|366
|-2,93
|BIST TİCARET
|3.441
|-1,30
|BIST İLETİŞİM
|411
|-2,11
|BIST SPOR
|920
|-1,80
|BIST İNŞAAT
|1.559
|-1,95
|BIST MALİ
|1.605
|-1,34
|BIST BANKA
|1.414
|-0,46
|BIST SİGORTA
|6.574
|-1,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.451
|2,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.431
|-1,81
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|715
|-2,67
|BIST TEKNOLOJİ
|2.052
|-2,39
|BIST BİLİŞİM
|949
|-3,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.283
|-1,48
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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