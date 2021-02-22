Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
22.02.2021 13:39 | Son Güncelleme: 22.02.2021 13:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.436-0,13BIST SINAİ2.7420,69BIST GIDA, İÇECEK2.1600,22BIST TEKSTIL, DERİ1.1821,88BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.436
|-0,13
|BIST SINAİ
|2.742
|0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.160
|0,22
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.182
|1,88
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.068
|0,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.174
|-1,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.141
|0,21
|BIST METAL ANA
|4.467
|0,53
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.288
|3,40
|BIST MADENCİLİK
|2.019
|-0,26
|BIST HİZMETLER
|1.230
|0,08
|BIST ELEKTRİK
|104
|0,81
|BIST ULAŞTIRMA
|1.727
|2,73
|BIST TURİZM
|385
|-1,07
|BIST TİCARET
|3.536
|0,01
|BIST İLETİŞİM
|424
|-1,80
|BIST SPOR
|953
|-1,02
|BIST İNŞAAT
|1.609
|0,57
|BIST MALİ
|1.642
|0,19
|BIST BANKA
|1.437
|-0,81
|BIST SİGORTA
|6.729
|0,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.425
|6,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.467
|0,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|744
|0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|2.121
|0,33
|BIST BİLİŞİM
|988
|1,03
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.319
|0,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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