Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
19.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 19.02.2021 13:46
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.407-1,08BIST SINAİ2.7581,39BIST GIDA, İÇECEK2.172-0,06BIST TEKSTIL, DERİ1.1950,47BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.407
|-1,08
|BIST SINAİ
|2.758
|1,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.172
|-0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.195
|0,47
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.048
|-0,67
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.265
|3,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.149
|-0,12
|BIST METAL ANA
|4.433
|-0,37
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.196
|3,20
|BIST MADENCİLİK
|2.059
|-3,15
|BIST HİZMETLER
|1.221
|0,49
|BIST ELEKTRİK
|103
|2,06
|BIST ULAŞTIRMA
|1.666
|-0,45
|BIST TURİZM
|385
|-1,99
|BIST TİCARET
|3.543
|0,59
|BIST İLETİŞİM
|422
|0,51
|BIST SPOR
|961
|0,31
|BIST İNŞAAT
|1.585
|-0,02
|BIST MALİ
|1.621
|0,06
|BIST BANKA
|1.414
|-0,68
|BIST SİGORTA
|6.735
|0,78
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.333
|2,86
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.450
|0,50
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|742
|0,13
|BIST TEKNOLOJİ
|2.112
|1,52
|BIST BİLİŞİM
|992
|2,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.312
|-0,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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