Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
18.02.2021 13:21 | Son Güncelleme: 18.02.2021 13:21
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5360,25BIST SINAİ2.7221,65BIST GIDA, İÇECEK2.184-0,30BIST TEKSTIL, DERİ1.1933,31BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.536
|0,25
|BIST SINAİ
|2.722
|1,65
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.184
|-0,30
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.193
|3,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.072
|-0,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.191
|2,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.146
|-0,32
|BIST METAL ANA
|4.473
|0,77
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.068
|3,27
|BIST MADENCİLİK
|2.049
|2,43
|BIST HİZMETLER
|1.226
|0,58
|BIST ELEKTRİK
|102
|0,98
|BIST ULAŞTIRMA
|1.701
|2,34
|BIST TURİZM
|397
|-1,42
|BIST TİCARET
|3.542
|0,35
|BIST İLETİŞİM
|425
|0,57
|BIST SPOR
|955
|-0,56
|BIST İNŞAAT
|1.595
|0,16
|BIST MALİ
|1.640
|0,50
|BIST BANKA
|1.460
|0,66
|BIST SİGORTA
|6.704
|-0,71
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.288
|-1,77
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.449
|0,50
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|747
|0,36
|BIST TEKNOLOJİ
|2.095
|0,61
|BIST BİLİŞİM
|970
|0,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.326
|-0,05
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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