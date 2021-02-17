Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
17.02.2021 13:27 | Son Güncelleme: 17.02.2021 13:30
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5450,06BIST SINAİ2.6860,69BIST GIDA, İÇECEK2.213-0,52BIST TEKSTIL, DERİ1.1412,06BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.545
|0,06
|BIST SINAİ
|2.686
|0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.213
|-0,52
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.141
|2,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.087
|-0,14
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.139
|0,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.177
|-0,42
|BIST METAL ANA
|4.458
|0,17
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.938
|2,91
|BIST MADENCİLİK
|2.033
|-0,63
|BIST HİZMETLER
|1.221
|0,14
|BIST ELEKTRİK
|101
|0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|1.675
|0,60
|BIST TURİZM
|403
|-0,87
|BIST TİCARET
|3.526
|0,80
|BIST İLETİŞİM
|423
|-0,98
|BIST SPOR
|954
|0,36
|BIST İNŞAAT
|1.605
|-0,29
|BIST MALİ
|1.636
|-0,34
|BIST BANKA
|1.448
|-1,21
|BIST SİGORTA
|6.720
|-0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.317
|3,83
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.451
|0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|747
|-0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|2.082
|-0,58
|BIST BİLİŞİM
|965
|-0,92
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.334
|0,73
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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