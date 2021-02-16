Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
16.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 16.02.2021 13:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.6420,62BIST SINAİ2.7060,89BIST GIDA, İÇECEK2.2520,29BIST TEKSTIL, DERİ1.1172,10BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.642
|0,62
|BIST SINAİ
|2.706
|0,89
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.252
|0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.117
|2,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.121
|-0,35
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.152
|2,30
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.200
|2,31
|BIST METAL ANA
|4.531
|-0,51
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.877
|-0,13
|BIST MADENCİLİK
|2.129
|3,17
|BIST HİZMETLER
|1.234
|-0,04
|BIST ELEKTRİK
|103
|0,52
|BIST ULAŞTIRMA
|1.680
|-0,82
|BIST TURİZM
|425
|1,63
|BIST TİCARET
|3.549
|0,15
|BIST İLETİŞİM
|431
|-0,52
|BIST SPOR
|963
|-0,96
|BIST İNŞAAT
|1.620
|0,02
|BIST MALİ
|1.676
|0,74
|BIST BANKA
|1.508
|0,44
|BIST SİGORTA
|6.788
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.286
|2,72
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.471
|0,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|762
|0,79
|BIST TEKNOLOJİ
|2.124
|-0,28
|BIST BİLİŞİM
|987
|0,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.335
|-0,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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