Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
15.02.2021 14:35 | Son Güncelleme: 15.02.2021 14:39
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5890,44BIST SINAİ2.6721,47BIST GIDA, İÇECEK2.2220,49BIST TEKSTIL, DERİ1.091,94-0,08BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.589
|0,44
|BIST SINAİ
|2.672
|1,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.222
|0,49
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.091,94
|-0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.145
|1,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.076
|2,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.157
|1,32
|BIST METAL ANA
|4.576
|1,47
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.906
|1,06
|BIST MADENCİLİK
|1.988
|1,53
|BIST HİZMETLER
|1.234
|1,28
|BIST ELEKTRİK
|102,99
|1,57
|BIST ULAŞTIRMA
|1.687
|2,71
|BIST TURİZM
|426,87
|2,70
|BIST TİCARET
|3.539
|0,45
|BIST İLETİŞİM
|429,78
|1,56
|BIST SPOR
|982
|-0,41
|BIST İNŞAAT
|1.625
|1,63
|BIST MALİ
|1.661
|1,08
|BIST BANKA
|1.498
|0,82
|BIST SİGORTA
|6.745
|0,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.252,90
|3,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.457
|1,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|759
|1,09
|BIST TEKNOLOJİ
|2.119
|1,00
|BIST BİLİŞİM
|977
|1,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.348
|0,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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