Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
12.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 12.02.2021 13:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.573-0,26BIST SINAİ2.625-0,47BIST GIDA, İÇECEK2.177-0,36BIST TEKSTIL, DERİ1.093-0,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.573
|-0,26
|BIST SINAİ
|2.625
|-0,47
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.177
|-0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.093
|-0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.105
|-0,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.017
|-0,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.129
|-0,46
|BIST METAL ANA
|4.518
|-1,11
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.883
|-0,25
|BIST MADENCİLİK
|1.905
|1,09
|BIST HİZMETLER
|1.217
|-0,68
|BIST ELEKTRİK
|101
|-1,08
|BIST ULAŞTIRMA
|1.650
|-0,89
|BIST TURİZM
|399
|-0,84
|BIST TİCARET
|3.529
|-1,17
|BIST İLETİŞİM
|423
|0,34
|BIST SPOR
|951
|-1,17
|BIST İNŞAAT
|1.594
|-0,98
|BIST MALİ
|1.643
|-0,33
|BIST BANKA
|1.487
|-0,21
|BIST SİGORTA
|6.687
|-1,34
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.216
|2,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.437
|-0,59
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|750
|-0,35
|BIST TEKNOLOJİ
|2.082
|-0,22
|BIST BİLİŞİM
|951
|0,53
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.344
|-0,71
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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