Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
11.02.2021 13:41 | Son Güncelleme: 11.02.2021 13:41
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5900,76BIST SINAİ2.6511,38BIST GIDA, İÇECEK2.200-0,02BIST TEKSTIL, DERİ1.0930,61BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.590
|0,76
|BIST SINAİ
|2.651
|1,38
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.200
|-0,02
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.093
|0,61
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.135
|-0,48
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.034
|1,33
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.156
|0,66
|BIST METAL ANA
|4.570
|1,33
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.959
|2,87
|BIST MADENCİLİK
|1.849
|0,42
|BIST HİZMETLER
|1.235
|-0,11
|BIST ELEKTRİK
|102
|0,55
|BIST ULAŞTIRMA
|1.676
|-0,03
|BIST TURİZM
|405
|0,95
|BIST TİCARET
|3.603
|-1,12
|BIST İLETİŞİM
|427
|0,47
|BIST SPOR
|968
|-0,07
|BIST İNŞAAT
|1.621
|0,61
|BIST MALİ
|1.659
|0,49
|BIST BANKA
|1.507
|-0,52
|BIST SİGORTA
|6.810
|0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.188
|1,78
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.446
|1,53
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|760
|0,08
|BIST TEKNOLOJİ
|2.103
|0,20
|BIST BİLİŞİM
|951
|0,51
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.369
|-0,30
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500