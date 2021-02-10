Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
10.02.2021 13:37 | Son Güncelleme: 10.02.2021 13:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5571,08BIST SINAİ2.6240,63BIST GIDA, İÇECEK2.1980,68BIST TEKSTIL, DERİ1.090-0,22BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.557
|1,08
|BIST SINAİ
|2.624
|0,63
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.198
|0,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.090
|-0,22
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.151
|0,84
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.009
|0,57
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.150
|0,04
|BIST METAL ANA
|4.535
|1,00
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.890
|0,96
|BIST MADENCİLİK
|1.819
|-0,55
|BIST HİZMETLER
|1.237
|0,50
|BIST ELEKTRİK
|101
|0,06
|BIST ULAŞTIRMA
|1.683
|0,93
|BIST TURİZM
|407
|0,14
|BIST TİCARET
|3.648
|0,94
|BIST İLETİŞİM
|424
|-0,41
|BIST SPOR
|974
|0,61
|BIST İNŞAAT
|1.622
|0,39
|BIST MALİ
|1.653
|0,13
|BIST BANKA
|1.518
|-0,06
|BIST SİGORTA
|6.816
|-0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.184
|-0,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.427
|0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|756
|0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|2.103
|0,71
|BIST BİLİŞİM
|942
|1,24
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.378
|0,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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