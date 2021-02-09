Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
09.02.2021 13:43 | Son Güncelleme: 09.02.2021 13:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5240,43BIST SINAİ2.6251,00BIST GIDA, İÇECEK2.1890,19BIST TEKSTIL, DERİ1.086-0,21BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.524
|0,43
|BIST SINAİ
|2.625
|1,00
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.189
|0,19
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.086
|-0,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.162
|-1,36
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.005
|2,02
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.161
|-0,54
|BIST METAL ANA
|4.510
|0,46
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.895
|1,10
|BIST MADENCİLİK
|1.867
|3,65
|BIST HİZMETLER
|1.234
|0,18
|BIST ELEKTRİK
|101
|0,26
|BIST ULAŞTIRMA
|1.679
|1,38
|BIST TURİZM
|411
|1,60
|BIST TİCARET
|3.629
|-0,40
|BIST İLETİŞİM
|422
|0,49
|BIST SPOR
|976
|-1,57
|BIST İNŞAAT
|1.636
|0,77
|BIST MALİ
|1.651
|0,91
|BIST BANKA
|1.511
|1,88
|BIST SİGORTA
|6.784
|-1,12
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.176
|-0,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.427
|0,82
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|758
|-1,06
|BIST TEKNOLOJİ
|2.076
|0,64
|BIST BİLİŞİM
|933
|0,11
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.389
|-0,46
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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