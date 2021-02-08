Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
08.02.2021 13:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 13:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5390,31BIST SINAİ2.5900,80BIST GIDA, İÇECEK2.195-0,21BIST TEKSTIL, DERİ1.0851,00BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.539
|0,31
|BIST SINAİ
|2.590
|0,80
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.195
|-0,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.085
|1,00
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.239
|1,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.969
|0,29
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.147
|0,44
|BIST METAL ANA
|4.456
|1,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.836
|1,21
|BIST MADENCİLİK
|1.768
|1,83
|BIST HİZMETLER
|1.233
|-0,24
|BIST ELEKTRİK
|101
|1,92
|BIST ULAŞTIRMA
|1.654
|-0,45
|BIST TURİZM
|407
|2,07
|BIST TİCARET
|3.656
|-0,08
|BIST İLETİŞİM
|420
|-1,05
|BIST SPOR
|997
|-1,64
|BIST İNŞAAT
|1.622
|-0,63
|BIST MALİ
|1.626
|-0,24
|BIST BANKA
|1.474
|-0,21
|BIST SİGORTA
|6.838
|-0,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.206
|4,34
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.412
|-0,80
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|747
|0,99
|BIST TEKNOLOJİ
|2.064
|0,13
|BIST BİLİŞİM
|930
|0,01
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.410
|1,27
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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