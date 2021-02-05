Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
05.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5250,37BIST SINAİ2.5890,66BIST GIDA, İÇECEK2.2200,68BIST TEKSTIL, DERİ1.0841,24BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.525
|0,37
|BIST SINAİ
|2.589
|0,66
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.220
|0,68
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.084
|1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.205
|2,31
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.988
|1,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.148
|0,74
|BIST METAL ANA
|4.444
|0,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.817
|-0,24
|BIST MADENCİLİK
|1.705
|1,87
|BIST HİZMETLER
|1.247
|0,76
|BIST ELEKTRİK
|100
|1,46
|BIST ULAŞTIRMA
|1.695
|1,81
|BIST TURİZM
|390
|-0,45
|BIST TİCARET
|3.700
|0,87
|BIST İLETİŞİM
|426
|0,04
|BIST SPOR
|1.019
|0,07
|BIST İNŞAAT
|1.654
|0,59
|BIST MALİ
|1.648
|0,63
|BIST BANKA
|1.499
|0,30
|BIST SİGORTA
|6.901
|0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.179
|0,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.440
|0,90
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|742
|0,70
|BIST TEKNOLOJİ
|2.084
|1,14
|BIST BİLİŞİM
|936
|1,51
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.387
|0,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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