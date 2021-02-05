Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
05.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.6615,02BIST ANKARA2.4130,97BIST ANTALYA2.942-0,71BIST BALIKESİR2.6930,94BIST BURSA4.083-0,17BIST DENIZLI3.2150,00BIST ISTANBUL1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.661
|5,02
|BIST ANKARA
|2.413
|0,97
|BIST ANTALYA
|2.942
|-0,71
|BIST BALIKESİR
|2.693
|0,94
|BIST BURSA
|4.083
|-0,17
|BIST DENIZLI
|3.215
|0,00
|BIST ISTANBUL
|1.679
|0,71
|BIST IZMIR
|3.852
|0,91
|BIST KAYSERI
|9.873
|0,13
|BIST KOCAELI
|3.798
|0,49
|BIST KONYA
|4.468
|1,68
|BIST TEKIRDAĞ
|11.989
|0,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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