Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi
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Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

05.02.2021 14:39 | Son Güncelleme: 05.02.2021 14:44
Günün ilk yarısında şehir endekslerinin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST ADANA8.6615,02BIST ANKARA2.4130,97BIST ANTALYA2.942-0,71BIST BALIKESİR2.6930,94BIST BURSA4.083-0,17BIST DENIZLI3.2150,00BIST ISTANBUL1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir EndeksleriSon KapanışGünlük Değişim
BIST ADANA8.6615,02
BIST ANKARA2.4130,97
BIST ANTALYA2.942-0,71
BIST BALIKESİR2.6930,94
BIST BURSA4.083-0,17
BIST DENIZLI3.2150,00
BIST ISTANBUL1.6790,71
BIST IZMIR3.8520,91
BIST KAYSERI9.8730,13
BIST KOCAELI3.7980,49
BIST KONYA4.4681,68
BIST TEKIRDAĞ11.9890,92
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan

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