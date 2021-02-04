Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
04.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 04.02.2021 13:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: EndekslerSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5421,64BIST SINAİ2.5800,90BIST GIDA, İÇECEK2.2150,65BIST TEKSTIL, DERİ1.0752,99BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Endeksler
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.542
|1,64
|BIST SINAİ
|2.580
|0,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.215
|0,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.075
|2,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.154
|1,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.971
|0,83
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.133
|0,36
|BIST METAL ANA
|4.448
|1,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.828
|0,83
|BIST MADENCİLİK
|1.700
|-0,18
|BIST HİZMETLER
|1.239
|0,79
|BIST ELEKTRİK
|99
|0,99
|BIST ULAŞTIRMA
|1.659
|0,42
|BIST TURİZM
|394
|0,66
|BIST TİCARET
|3.676
|0,99
|BIST İLETİŞİM
|423
|0,65
|BIST SPOR
|1.017
|1,14
|BIST İNŞAAT
|1.654
|-0,18
|BIST MALİ
|1.647
|-0,05
|BIST BANKA
|1.505
|-0,80
|BIST SİGORTA
|6.872
|0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.150
|1,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.434
|0,58
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|739
|-0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|2.082
|0,23
|BIST BİLİŞİM
|935
|0,72
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.400
|0,76
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
Haber Yorumları
500