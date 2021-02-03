Günün ilk yarısında endekslerin değişimi
03.02.2021 13:47 | Son Güncelleme: 03.02.2021 13:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: EndekslerSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4630,59BIST SINAİ2.5480,33BIST GIDA, İÇECEK2.1850,59BIST TEKSTIL, DERİ1.0391,55BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Endeksler
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.463
|0,59
|BIST SINAİ
|2.548
|0,33
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.185
|0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.039
|1,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.119
|0,47
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.951
|1,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.124
|0,80
|BIST METAL ANA
|4.359
|-0,41
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.794
|-0,47
|BIST MADENCİLİK
|1.698
|1,67
|BIST HİZMETLER
|1.220
|0,03
|BIST ELEKTRİK
|99
|0,81
|BIST ULAŞTIRMA
|1.652
|0,88
|BIST TURİZM
|400
|1,27
|BIST TİCARET
|3.605
|-0,74
|BIST İLETİŞİM
|414
|0,33
|BIST SPOR
|1.002
|-0,77
|BIST İNŞAAT
|1.652
|0,50
|BIST MALİ
|1.622
|0,92
|BIST BANKA
|1.484
|1,24
|BIST SİGORTA
|6.833
|-0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.143
|2,17
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.407
|0,72
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|735
|0,47
|BIST TEKNOLOJİ
|2.068
|0,81
|BIST BİLİŞİM
|927
|-0,36
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.402
|2,02
Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Aslan
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